المصدر: تونس - البيان

أعلن في تونس عن ضبط المنظّم الرّئيسي لعمليّة الهجرة غير الشّرعيّة التّي وقعت يوم 2 يونيو الجاري بسواحل جزيرة قرقنة وراح ضحيّتها 87 شخصاً.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن منظم عملية الهجرة يبلغ من العمر 32 سنة وهو محلّ 4 مناشير تفتيش من أجل «تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة» كما أنّه محلّ بطاقة جلب في قضيّة الحال.

وقد تمّ ضبط المتهم متخفياً داخل الصّندوق الخلفي لإحدى السّيارات رفقة شريك له على مستوى محطة العبارات البحرية بين قرقنة وصفاقس. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ لها أمس أنه على إثر تورط عسكري برتبة رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية بمنطقة بوفيشة (وسط شرق) في تهريب المتهم بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية انطلاقاً من جزيرة قرقنة، بواسطة سيارته الخاصة أثناء وجوده في إجازة بمسقط رأسه بقرقنة.

وأكدت أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات المنفردة والمخالفة للقوانين والتي تمس من هيبة الجيش الوطني على صعيد آخر، نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أمس صحة ما راج حول تعليق العمل بإجراء المراقبة الأمنية والإدارية والتخفيف للعناصر المدرجين ضمن قائمة المتورطين سابقاً مع الجماعات الإرهابية وكل من يشكل خطراً على الأمن الوطني.