التحالف: الحوثيون وراء تدهور الوضع الإنساني في اليمن

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، الجمعة، أن ميليشيات الحوثي تعطل وصول المساعدات إلى اليمنيين، وتتسبب في تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وأضاف المالكي أن جهود التحالف مستمرة لإيصال المساعدات، مشيرا إلى أنه نفذ عمليات في اليمن للضغط على الميليشيات المتمردة من أجل القبول بالحل السياسي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وجاءت تصريحات المالكي بالتزامن مع استضافة العاصمة البلجيكية لمنتدى يجمع خبراء دوليين لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، وآليات المساهمة في صناعة السلام ووقف المعاناة الإنسانية اليومية لسكان البلد.

ويبحث المنتدى أهمية تقدم القوات المشتركة نحو الحديدة غربي اليمن وتحرير مينائها، وفتح مطار المدينة، وإسهام ذلك في عمليات الإغاثة الإنسانية.

وينظم اللقاء منتدى باريس للسلام بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في اليمن، والوكالة الدولية للصحافة "إيجيس AIJES".

ويشارك في المنتدى عدد من المنظمات الإغاثية والحقوقية في بروكسل، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.