هادي: حريصون على الاستجابة لاحتياجات شعبنا

المصدر: عدن - وكالات

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حرصه على التطلع إلى هموم واحتياجات الشعب اليمني في كل المحافظات المحررة.

اجتماع موسّع

واستعرض هادي، خلال عقده أمس اجتماعاً موسعاً بالقيادات التنفيذية ومديري المكاتب الخدمية بمحافظة أبين، جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، مؤكداً الانتصار لإرادة الشعب اليمني وقضاياه العادلة في بناء دولة العدالة والمساواة في إطار يمن اتحادي جديد. وأكد أن مشروع الظلام والكهنوت من الميليشيا الحوثية الإيرانية إلى الزوال، بفضل إرادة شعبنا وجيشه الوطني ومقاومته الباسلة، وبدعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: «نتطلع اليوم إلى هموم واحتياجات شعبنا في كل المحافظات المحررة».

السودان يثمّن

أشادت جمهورية السودان بالدعم الإنساني الإماراتي في محافظة الحديدة اليمنية والذي يقدم في إطار خطة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لحماية حياة المدنيين والحفاظ علي تدفق المساعدات الإنسانية للوصول إلى العملية السلمية في اليمن. جاء ذلك خلال لقاء سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم مع معالي اسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية بمقر الوزارة . تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ومشاركتهما ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.