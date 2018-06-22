خبراء أردنيون لـ «البيان»: الحوثي سيجبر على تقديم تنازلات

المصدر: عمّان - ماجدة أبوطير

يجمع خبراء أردنيون على أنّ نجاح عملية تحرير مطار الحُديدة هو خطوة أولى للوصول إلى الميناء الذي يعد آخر منفذ بحري لإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المهربة من إيران، علاوةً على أنّ عملية التحرير ستجعل الحوثي يُقدم العديد من التنازلات خلال محاولاته فتح قنوات للحوار بعدما اهتزت شعبيته في الداخل اليمني.

موقع استراتيجي

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي د.أديب الصرايرة، إنّ أهمية هذه العملية وتحرير الميناء يكمن في موقعه الاستراتيجي، وفي كونه يشرف على مضيق باب المندب، ووجوده مع الحوثيين يعني إغلاق قناة السويس وتهديد الملاحة البحرية، وقطع وصول المساعدات الإغاثية والطبية للشعب اليمني.

يضيف الصرايرة: إن نجاح العملية وتحرير المطار والميناء سيفتح نوافذ عديدة للوصول إلى باقي المحافظات الساحلية الموجودة في شمال اليمن وتخليصها من سيطرتهم، وهذا التحرير شكل بالنسبة لهم ضربة موجعة نتيجة التأثير على وصول الأسلحة لهم من قبل إيران، إضافة إلى الإيرادات المادية التي كانوا يحصلون عليها من قبل المطار والميناء.

تلويحات

من جهته أشار الخبير المختص في الشأن الإيراني، علي عبيدات، إلى أنّ هذا التحرير سيخفف من حدة مطالب ميليشيا الحوثي ونبرة التعنت المتبعة لديهم في الحوار، فأهمية المطار والميناء بالنسبة لهم عظيمة. وفي الآونة الأخيرة شكل الميناء خاصة خطورة كبيرة على دول الخليج العربي، فالتهديدات المؤخرة كانت تأتي من خلال الميناء متمثلة بإطلاق الصواريخ الباليستية.

يضيف: «إيران حالياً تواجه صفعات من كل صوب، من الخارج ومن الداخل، وفي اليمن تعد عملية التحرير خسارة عسكرية، والمعركة حسمت موازين القوى، وتعد تمهيداً للانتصار النهائي، علاوة على أن الحوثيين سيلجؤون إلى فتح قنوات الحوار بأسلوب أقل حدة من السابق بعد هزائمهم الميدانية.

ألغام مزروعة

وبدوره يبيّن الكاتب الصحفي جهاد أبو بيدر، أن نجاح هذه العملية ضمن وقت قصير سيجعل ميليشيا الحوثي يشعرون بعدم الثقة بالنفس، إضافة إلى أنّ هنالك ضغوطات دولية وداخلية تواجه إيران بسبب قضايا عديدة، لهذا أصبح مد يد العون للحوثيين سيزيد من العبء على كاهلها في ظل الغليان الشعبي والاضطرابات التي تلاحقها.

يردف قائلاً: إن الهدف من تحرير المطار هو الوصول إلى الميناء، وحرمانهم من الأسلحة المهربة من إيران، وهذا سيؤثر على الأداء العسكري لهذه الميليشيا، كما أن الوصول للميناء سيقطع شريان الحوثيين في اليمن.