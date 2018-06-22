«الهجرة الدولية» تدعم مدينة الحُديدة بمساعدات طبية

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت منظمة «الهجرة الدولية» أمس، دعم مدينة الحديدة (غربي اليمن)، بفريق طبي متنقل، استجابة لتلبية الاحتياجات الطبية، الناتجة عن الأحداث التي تشهدها المدينة أخيرا.

وقال سبأ المعلمي، مسؤول الإعلام والاتصالات في مكتب الهجرة الدولية باليمن، إن الفريق يتكون من عدة أطباء، سيقومون بتقديم الخدمات الصحية للمتضررين.

وأوضح أن مكتب المنظمة في اليمن، يقوم حاليا بتجهيز 5 سيارات إسعاف، لإرسالها إلى مدينة الحديدة، للقيام بالدعم الطبي للمتضررين. ولفت إلى أن المنظمة، قامت أخيرا، بتقديم مساعدات مالية وإنسانية، للمتضررين من الأحداث هناك.