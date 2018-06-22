الجيش الجزائري يضبط مخبأ أسلحة قرب حدود مالي

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية بحث وتمشيط لمفرزة من الجيش، أمس، بمنطقة أدرار قرب الحدود الجزائرية المالية. وقالت الوزارة، إنه جرى خلال العملية التحفظ على رشاش عيار 14.5، وبندقية رشاشة من نوع FMPK، وبندقية رشاشة FMDP، وثماني بنادق كلاشنيكوف، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية سيمونوف، وبندقية ماس.

وتم العثور على 55 قذيفة خاصة بمدفع هاون، وخزنات خاصة ببنادق رشاشة.

من جهة أخرى، دمرت مفرزة أخرى للجيش وإثر عملية بحث وتمشيط ببلدة العوانة، بولاية جيجل شرقي الجزائر، الأربعاء، ورشة لإعداد المتفجرات، وكمية من الذخيرة، و6 قنابل تقليدية الصنع، ومعدات تفجير، وأدوية وأغراض أخرى.