ألغام الحوثيين قتلت 115 مدنياً بينهم 25 طفلاً في 5 أشهر

المصدر: عدن - وكالات

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثيين قتلت 115 مدنياً بينهم 25 طفلاً، وأصابت 92 آخرين، بينهم 13 طفلاً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2018.

وقال التحالف، في بيان سلّمه لمجلس العموم البريطاني بشأن الأوضاع في الحديدة بشكل خاص واليمن بشكل عام، إن الطريقة الأسرع لإنهاء معاناة الشعب اليمني هي إنهاء البطش الحوثي في اليمن.

وأشار البيان إلى أن مدينة تعز تقبع تحت الحصار منذ ثلاث سنوات من قِبل ميليشيا الحوثيين، ويخشى التحالف من أن التكتيكات التي استخدمها الحوثيون في المدينة قد تُستخدم في الحديدة أيضاً، بما في ذلك استعمال المدنيين دروعاً بشرية والتجويع والتهجير القسري.

ولفت إلى أن هناك 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في اليمن، ولم يكن الوضع كذلك قبل انقلاب الحوثيين، كما تفاقم الوضع بممارسات الفساد والابتزاز وسرقة المساعدات الإنسانية من قِبل ميليشيا الحوثي الإيرانية.