ضبط مستودع سلاح واعتقال إرهابيين في الموصل

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس، اعتقال إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات جنوب الموصل، وضبط مستودع أسلحة لتنظيم داعش. وقالت المديرية في بيان، إنّ مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، تمكنت من استدراج أربعة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية، في منطقة المطاحن جنوب الموصل. وكشفت مديرية الاستخبارات عن ضبط مستودع أسلحة لتنظيم داعش جنوب الموصل، يحتوي على 171 قذيفة هاون، وخمسة صواريخ محلية الصنع، وأسلحة مختلفة، فضلاً عن ضبط أحد مستودعات مخلفات عتاد داعش في منطقة الشورى جنوب الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، إنّ الشرطة الاتحادية ضمن عمليات محافظة كركوك أجرت عملية تفتش واسعة لقرى تل الأجود، وشيالة العليا، ومنطقة كلور، ومنطقة وادي الخناجر، أسفرت عن العثور على مضافة لعصابات داعش تحتوي على حزام ناسف تمّ اتلافه، و11 قداحة كهربائية وخمسة مؤقتات وست سبح تفجير وأربع بطاريات.

إلى ذلك، أشارت مديرية شرطة الأنبار، إلى إحباط عملية زرع عبوات ناسفة والقبض على إرهابييْن في هيت. وقالت المديرية في بيان، إنّ مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 29 الفرقة السابعة وبعملية نوعية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، أحبطت عملية زرع عبوات ناسفة بالقرب من جامع الصديق في هيت بالأنبار. وأضافت: تمّ إلقاء القبض على إرهابييْن كانا على وشك تنفيذ العملية الإرهابية، وقامت بإبطال مفعول العبوات قبل تفجيرها.

وقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش في محور صلاح الدين. وأكد مصدر أمني في المحافظة، أنّ قوة من الحشد العشائري قتلت ثلاثة عناصر من تنظيم داعش شمال غرب المحافظة. وقال المصدر، إن قوة عشائرية قتلت ثلاثة متسللين من داعش حاولوا الدخول إلى قرى تلول الباج وتنفيذ عمليات خطف وغدر. بغداد - عراق أحمد