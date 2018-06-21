قرقاش: انسحاب ميليشيا الحوثي الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في الحديدة

المصدر: وام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في مدينة الحديدة وما حولها هو انسحاب ميليشيا الحوثي الكامل والسلمي وغير المشروط من المدينة ومينائها.

وقال معاليه - في تصريحات له اليوم - ان الأمر الملح على نحو متزايد هو الضغط على الحوثيين للخروج من الحديدة ..مشيرا الى تقارير للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية ووسائل الإعلام تتحدث عن تعمد مليشيا الحوثي إحداث أزمة إنسانية والعمل على تفاقم الأوضاع في الميناء والمدينة.

وكشف معاليه ان الحوثيين يعملون على منع إنزال المساعدات في ميناء الحديدة ويدمرون شبكات المياه والصرف الصحي ويضعون الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي الى جانب نشر القناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية ..مشددا على ان قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تسمح للحوثيين بإلهائها عن أهداف التحالف الاستراتيجية .

وجدد معاليه التأكيد على ان تحرير الحديدة سوف يعجل بالتوصل إلى تسوية سلمية لليمن والشعب اليمني ..مؤكدا الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري واحترام الظروف الإنسانية الهشة في اليمن الشقيق.