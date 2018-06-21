برلماني أردني يثير الغضب: مريض السرطان ميت ميت!

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت تصريحات عضو في البرلماني الأردني، يدعى محمود الطيطي، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن مرضى السرطان بأنهم ميتون لا محالة.

وجاءت تصريحات الطيطي خلال مقابلة تلفزيونية على قناة محلية، مساء الأربعاء، حيث اعترض النائب محمود الطيطي على إعلان الحكومة متمثلة برئيسها عمر الرزاز، نيتها منح مرضى السرطان بطاقة صحية بهدف العلاج.

وانتقد الطيطي عقد الرزاز لمؤتمر صحفي قبل يومين، مستغربا قيامه بالحديث عن بطاقة لمرضى السرطان، قائلا: "مريض السرطان الله يشفيه.. ميت ميت"، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وطالب الناشطون الطيطي بالاعتذار لمرضى السرطان، وعدم الإساءة لهم أو التجني عليهم.