مصر تدعو المجتمع الدولي لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين

المصدر: القاهرة - وكالات

دعا الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إلى أهمية تقاسم المجتمع الدولي أعباء استضافة اللاجئين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. وقال أبوزيد في تدوينة له على «تويتر»، إن مصر في اليوم العالمي للاجئين تؤكد أهمية تقاسم المجتمع الدولي أعباء استضافتهم في إطار من المسؤولية المشتركة. كما أشار إلى تجديد مصر التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين على أراضيها، وحرصها على دمجهم في المجتمع. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن في أكثر من مناسبة رسمية أن بلاده تحتضن 5 ملايين لاجئ ويتم معاملتهم مثل المواطنين. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر أغسطس الماضي، أن أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بلغت نحو 209 آلاف لاجئ مسجلين بالمفوضية.