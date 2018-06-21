تجميد أصول حفيد البنا تجفيفاً لمنابع تمويل الإرهاب

المصدر: باريس - وكالات

أصدرت السلطات الفرنسية، أمراً بتجميد أصول وأرصدة حسابات 17 شخصية، على صلة بالإرهاب، على رأسهم هاني رمضان، شقيق طارق حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي.

ورحبت وسائل الإعلام الفرنسية بالقرار، مؤكدة أن الإجراء خطوة مهمة نحو تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتناولت الموضوع برصد تاريخ حفيد البنا المتطرف.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية عن هاني رمضان، إنه كانت له تصرفات في السابق وتصريحات تشكل تهديداً للنظام العام على الأراضي الفرنسية.

وستُجمّد حسابات هاني رمضان لستة أشهر، تطبيقاً لمادة في القانون النقدي والمالي تستهدف الأشخاص الفعليين أو المعنويين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية أو يحاولون ارتكابها، أو يسهّلون ذلك أو يمولونها، أو يحرضون عليها أو يشاركون فيها.

يشار إلى أن هاني رمضان طُرد من فرنسا إلى سويسرا في أبريل العام الماضي، وهو شقيق طارق رمضان المقبوض عليه في باريس بتهم اغتصاب أكثر من امرأة.