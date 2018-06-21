مكتب أوقاف عدن يختتم المسابقة القرآنية الرمضانية

المصدر: عدن - وام

اخـــتتم مكتب الأوقــاف والإرشاد في عدن المسابقة القرآنية الرمضانية «مــسابقة عدن الكــبرى»، برعاية ودعم من الهلال الأحمر الإمــاراتي والتي استمرت ستة أيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بمشاركة 57 متـــسابقاً من حفظة القرآن الكريم. وأقيمت المسابقة - التي تعد الثانية منذ تولى الدكتور محمد حسين الوالي إدارة المكتب - على مرحلتين الأولى كانت لحفظ المصــحف كاملاً والثـــانية لحــفظة 15 جزءاً.

وضمت لجنة التحكيم الشيخ بسام عبدالملك رئيساً والشيخ أحمد المحمدي عضواً والشيخ منصور عائش عضواً. وأعلنت اللجنة خلال الحفل الختامي أسماء الفائزين في المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول في حفظ المصحف كاملاً المتسابق ميثاق أنصاف عبد الحميد وحصل على مبلغ 450 ألف ريال يمني، بينما فاز بالمركز الثاني نزيه حسن علي وحصل على 350 ألف ريال يمنـــي، فيما اشترك في المركز الثــالث ثلاثـــة متسابقين وهم علي طلال وبسام هــادي وعبد الكـــريم عـــبدالله وحصـــلوا عــــلى 350 ألف ريال يمني يتـــم تقسيمها بينهم.

الفئة الثانية

أما الفئة الثانية من حفظة الـ 15 جزءاً فقد كان المركز الأول من نصيب أسامة فارس وحصل على 250 ألف ريال، تلاه ثانياً عبد الرحمن علاو وحصل على 200 ألف ريال، وجاء في المركز الثالث إبراهيم غازي وحصل على 150 ألف ريال.

وشكرت لجــنة التحــكيم - ممثلة بإدارة مكتب الأوقاف والإرشاد في عدن - دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعــودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قاموا به من دعم تجاه إخــــوانهم في عدن، مشيدين بجهود إخوانهم في الهلال الأحمر الإماراتي ودولة الإمارات حكومة وشعباً.

من جانبهم شكر المشاركون من حفظة كتاب الله مدير مكتب الأوقاف والإرشاد وإخوانهم في الهلال الأحمر الإماراتي على ما قاموا به من دعم ورعاية للمسابقة المتميزة، متمنين أن تستمر مثل هذه الجهود خلال الفترة المقبلة.