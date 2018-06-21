«أبوظبي للتنمية» يموّل مشاريع صحيّة في اليمن بـ 67 مليـون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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وقّع صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مذكرة تفاهم بشأن إدارة منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة حضرموت اليمنية، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي بقيمة إجمالية بلغت قرابة 67 مليون درهم (18.3 مليون دولار). وتساهم المنحة في إعادة تأهيل مشاريع صحية استراتيجية عدة في محافظة حضرموت، والتي تخدم عدداً كبيراً من السكان، وكذلك توفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية في المحافظة.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي: تأتي هذه المنحة المخصصة لتطوير القطاع الطبي في محافظة حضرموت ضمن الجهود التي تقدمها دولة الإمارات لدعم الشعب اليمني في مختلف المحافظات. وأضاف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أمس، تهدف إلى تنسيق الجهود بين صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سبيل تحقيق أهداف المنحة والنهوض بالقطاع الصحي في محافظة حضرموت وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمختلف شرائح السكان توفير الرعاية الطبية لهم.

وأشار إلى أن المشاريع التي سيعمل الصندوق وهيئة الهلال الأحمر على تنفيذها تتضمن تطوير وتأهيل مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالأدوية والأجهزة الطبية التي تعزّز من قدرتها على تقديم العلاج اللازم للسكان في تلك المحافظة، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية سيستمر في تقديم المساعدات المباشرة لليمن، ودعم برامج إعادة الاستقرار، وتأهيل البنية التحتية.

ومن جانبه أكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تأهيل القطاع الصحي في اليمن، وأضاف: تمكنت الإمارات بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة من تعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن وتحسين الظروف الصحية للأشقاء هناك من خلال دعم وتطوير القطاع الصحي في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال الفلاحي: إن مشروع تطوير القطاع الطبي في محافظة حضرموت ما هو إلا حلقة في سلسلة المشاريع التنموية الرائدة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، وأكد أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الهيئة وصــــندوق أبوظـــبي للتنمية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون البناء بين الجانبين على الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن الجانبين خاضا تجارب ناجحة في التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة في المجالات التنموية في عدد من الدول.

3 مشاريع

ويشمل دعم وتأهيل القطاع الصحي في محافظة حضرموت اليمنية ثلاثة مشاريع رئيسية، ويتضمن المشروع الأول إعادة تأهيل واستكمال البناء والصيانة لسبعة مستشفيات لخدمة سكان المحافظة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى استيراد المعدات الطبية والتجهيزات الطبية اللازمة بقيمة إجمالية تبلغ 22.3 مليون درهم.

كما يتضمن المشروع الثاني والذي تبلغ تكلفته حوالي 33.4 مليون درهم إعادة بناء وتطوير مستشفى للأمومة والطفولة في حضرموت بسعة 150 سريراً شاملاً أعمال الصيانة والإنشاء والكهرباء، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بمولد كهربائي، كما تشمل الأعمال استيراد وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة.

ويشمل المشروع الثالث والذي تبلغ قيمته حوالي 11 مليون درهم شراء الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية في حضرموت الساحل والوادي.