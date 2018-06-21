تفكيك مئات الألغام الحوثية في باقم

المصدر: عدن - البيان، وكالات

تمكنت القوات المشتركة للتحالف العربي من نزع مئات الألغام الأرضية المتنوعة، وكذلك العديد من العبوات المبتكرة في عدد من المناطق المختلفة أثناء تقدم العمليات العسكرية في مديرية باقم شمالي صعدة، في وقت حررت قوات الشرعية مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ في صعدة.

وفككت الفرق الهندسية للتحالف العربي مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية باقم شمالي صعدة.

وكانت الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران قد زرعتها في أماكن متفرقة بالمديرية كالقرى والبيوت والمزارع وبالقرب من آبار المائية، مما يعرّض المدنيين لخطر الألغام، وخصوصاً الأطفال والنساء. واعتبرت القوات المشتركة أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية بتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

انتصارات جديدة

وبالتزامن والانتصارات الكبيرة في معركة الساحل الغربي، حققت قوات الشرعية انتصارات نوعية في محافظتي صعدة والبيضاء، بإسناد كامل من قوات التحالف العربي.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش، مسنودةً بالتحالف العربي، تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية لليوم الثالث على التوالي. وقال قائد لواء القوات الخاصة، العميد الركن عادل بن علي المصعبي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي على مدى الأيام الثلاثة الماضية في منطقة الملاحيظ، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

وأكد المصعبي أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الخرشعي والروقي، فيما تواصل التقدم نحو تحرير جبل الغرزه في جبهة الملاحيظ التي تبعد كيلومتراً فقط عن سوق الملاحيظ.

وأوضح أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه الخط الدولي الذي يربط منطقة مران مركز ولادة الميليشيا مع منطقتي الملاحيظ وحرض، مؤكداً أن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش سيسهم بشكل كبير في تضييق الخناق على الميليشيات في معقلها بجبال مران.

وفِي محافظة البيضاء، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير عقبة القنذع بمديرية نعمان شرق المحافظة.