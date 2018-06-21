ميليشيات الحوثي تقصف مستشفى الثورة في الحديدة

المصدر: البيان الالكتروني

تحاول مليشيا الحوثي الإيرانية خلال هذه الفترة القيام بأعمال تخريبية وغير إنسانية تجاه المدنيين في مدينة الحديدة لافتعال أزمات غذائية وطبيه بالمدينة لنقل صورة مغلوطة إلى العالم والأمم المتحدة بأن التحالف هو المتسبب بهذه الأزمات.

وبحسب سكاي نيوز عربية قامت ميليشيا الحوثي الإيرانية بإغلاق معظم محال أفران الخبز في مدينة الحديدة من أجل افتعال أزمة وتصوير طوابير المواطنين أمام ما تبقى من أفران الخبز .

كما تعرض مستشفى الثورة بالحديدة لقصف من قبل مسلحي ميليشيا الحوثي بصواريخ أرض أرض ومن ثم تصوير المشهد على أنه قصف من قبل طيران التحالف.

وبحسب المصادر فقد تم تحويل أغلب مساجد الحديدة القريبة من الساحل إلى متارس للقناصين لاستخدامها للترويج إعلاميا.