مساعدات سعودية جديدة للحديدة

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أربع شاحنات إلى عدن في طريقها لمحافظة الحديدة تحمل على متنها 70 خيمة و 10 آلاف كرتونة من التمر، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة.

يذكر أنه عبرت منفذ الوديعة الحدودي أول من أمس 18 شاحنة تحمل على متنها 361 طنًا و462 كيلو غراماً من المواد الغذائية تستهدف محافظة الحديدة. وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة، ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم.