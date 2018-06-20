تضاعف تكلفة التأمين على ديون قطر

المصدر: Ⅶ الدوحة - وكالات

قفزت تكلفة التأمين على ديون قطر السيادية ضد مخاطر التخلّف عن السداد مجدداً إلى مستوى كبير. وقالت وكالة رويترز، إنّ تكلفة التأمين على ديون قطر قفزت الأسبوع الماضي، بواقع عشر نقاط أساس. وتعد تكلفة التأمين على الديون مؤشراً مهماً يتابعه المستثمرون عن قرب لتقييم مخاطر الائتمان، ولقياس كلفة التأمين على تعثر أية دولة عن سداد ديونها. ويعكس الارتفاع مخاوف المستثمرين من استمرار تزعزع النظام المصرفي القطري.

وكانت «ستاندرد آند بورز»قد هبطت بتصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لخفض متواصل للتصنيف.

وزادت الديون المستحقة على قطر إلى مستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتي دخلت عامها الثاني.

وأظهر بيانات أنّ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، صعد إلى أكثر من نصف تريليون ريال «138 مليار دولار». وبلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر حتى نهاية 2016، نحو 417.1 مليار ريال قطري «114.5 مليار دولار».