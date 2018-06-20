حزب البشير: إجازة قانون الانتخابات تتم عبر التوافق

المصدر: Ⅶ الخرطوم - طارق عثمان

أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أنّ قانون الانتخابات الجديد الذي أودع منضدة البرلمان أخيراً، ستتم إجازته بتوافق القوى السياسية وليس بالأغلبية، مبيناً أن القانون ليس جديداً ولكن تمّ اقتراح تعديلات محدودة عليه. وأعرب الأمين السياسي للحزب الحاكم عمر باسان في تصريحات صحافية، عن أمله في مشاركة كافة الأحزاب السياسية للتفاكر حول القانون، وذلك من خلال مراحل الإجازة المختلفة التي بدأت بالحوار بين القوى السياسية ثم الانتقال للبرلمان، مضيفاً: «من خلال هذا الحوار نحن قادرون على تجاوز أي نقطة خلاف بشأن القانون».

وأوضح باسان أنّ النقاش السياسي بين الأحزاب حول القانون يجب أن يكون داخل قبة البرلمان. بدوره، دعا مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، كافة قطاعات الشعب السوداني وقواه السياسية إلى التوافق حول قانون الانتخابات والتأسيس للاستقرار والتداول السلمي للسلطة. وقال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر في تصريحات له، إنّ قانون الانتخابات والعملية الانتخابية شأن جماعي يتطلب مشاركة الجميع لإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة.