ميلادوف لمجلس الأمن: إسرائيل وسعت أنشطتها الاستيطانية

المصدر: نيويورك - وام

أبلغ نيكولاي ميلادوف المنسق الخاص للأمم المتحدة المعني بالشرق الأوسط مجلس الأمن بعدم تقيد إسرائيل بالتزاماتها المترتبة عليها في إطار قرار مجلس الأمن 2334 والقاضي بالوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأكد لأعضاء مجلس الأمن بأن إسرائيل بدلاً من تنفيذها لهذا القرار قامت بإجراءات معاكسة شملت توسيع الاستيطان.

جاء ذلك خلال إحاطته التي قدمها ميلادوف لاجتماع مجلس الأمن أمس نيابة عن الأمين العام حول تقريره السادس المعني برصد تطبيق القرار 2334 الصادر 2016 والتي أكد فيها أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.