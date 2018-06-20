رايات النصر تدحر الحوثي وتطهر مطار الحديدة بالكامل

المصدر: دبي، عدن، الحديدة ــ البيان، وكالات

أعلن العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، مساء أمس، سيطرة قوات التحالف والقوات اليمنية المشتركة على مطار الحديدة وتطهيره بالكامل بعد دحرها ميليشيا إيران الحوثية. وقال الشحي إن ميليشيا الحوثي تكبدت، أمس، خسائر كبيرة في الحديدة.

حيث سقط 250 قتيلاً من العناصر الحوثية المسلحة، كما تم أسر 87 عنصراً. ونجحت قوات المقاومة المشتركة في السيطرة الكاملة على قرية المنظر غربي المطار، وتمكّنت من أسر العشرات من مسلّحي الحوثي ممن كانوا يتحصّنون خلف أسوار المطار وداخل المباني، فيما لقي العشرات من مسلّحيها مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية.

ورصدت قوات التحالف العربي خلال عملية تحرير الحديدة قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف المدنيين بواسطة الدبابات، كما فر عناصر الميليشيا نحو المدينة واحتجزوا المدنيين كدروع بشرية. وتمكنت قوات الشرعية من قطع خط إمداد الحوثيين بين الحديدة وصنعاء.

إلى ذلك، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أساس الحل في اليمن سياسي، وأن عنف الحوثي مرفوض وغير شرعي، في وقت أفشلت ميليشيا الحوثي الإيرانية مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، ورفضت مقترحاته بتسليم ميناء الحديدة للإشراف الأممي لتجنيب المدينة أي عمل عسكري.

وكان غريفيث قدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، تناول فيها الوضع في اليمن وفرص الحل السياسي الذي يرفضه الحوثيون.

وعرضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والقوات المسلّحة الإماراتية، أمس، أمام مندوبي وسائل الإعلام، مجموعة كبيرة من القطع العسكرية، إيرانية الصنع، من بينها طائرات من دون طيار، وألغام وعبوات مبتكرة، استحوذت عليها قواتنا ضمن عمليات استعادة الشرعية في اليمن.

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