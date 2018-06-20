الأردن: مساعدات الإمارات والسعودية والكويت موجهة للبنية التحتية ومشاريع إنتاجية

المصدر: ■ عمّان - وام

أعلن د. عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، أن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، هي مساعدات موجهة لمجموعة من المشاريع ولخزينة الدولة والاحتياطي الأجنبي، مشيراً إلى توجه الحكومة الأردنية لتنفيذ خطة لضبط النفقات العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن رئيس الوزراء الأردني جدد في مؤتمر صحافي شكر حكومة بلاده للدول الثلاث لحزمة المساعدات الاقتصادية التي منحتها أخيراً في قمة مكة المكرمة.

وقال الرزاز، إن الـمساعدات البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار ستوزع وفق عدة مسارات هي الاستثمار المباشر في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، إضافة إلى الدعم المباشر لخزينة الدولة وأيضاً من خلال وديعة توضع في البنك المركزي الأردني بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي الأجنبي من العملات.

وأعلن الرزاز عن حزمة توجهات رسمية لضبط النفقات الحكومية بقيمة 150 مليون دينار خلال العام الحالي، إضافة إلى إعلان صياغة مدونة سلوك للوزراء لضمان حماية الأموال العامة وتجنب تضارب المصالح الشخصية مع العامة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في عملهم الرسمي.

وقال إن الحكومة قادمة بمشروع نهضة شامل يمكن أن يشعر الأردنيين بأثره خلال المدى المنظور.