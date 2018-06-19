التحالف العربي والقوات اليمنية تسيطران على أجزاء واسعة من مطار الحديدة

المصدر: وام

سيطرت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات اليمنية المشتركة على أجزاء واسعة من مطار الحديدة بمشاركة واسناد من القوات المسلحة الاماراتية العاملة ضمن التحالف في عملية عسكرية نوعية ومباغتة حطمت تحصينات ودفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وسط فرار عدد كبير من مسلحيها و مصرع العشرات في صفوفها .

كما نجحت قوات المقاومة المشتركة في السيطرة الكاملة على قرية المنظر غربي مطار الحديدة التي كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي في ضربات دقيقة وحاسمة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر العشرات من مسلحي الحوثي ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار مطار الحديدة وداخل المباني في ضربة قاصمة وموجعة لعناصر الميليشيات وقياداتها .. فيما لقي العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية خلال عملية اقتحام قوات المقاومة اليمنية لمطار الحديدة .

وباشرت الفرق الهندسية التابعة للتحالف العربي والمقاومة المشتركة تطهير مطار الحديدة و محيطة من الألغام و العبوات الناسفة التي زرعها الحوثيين بشكل عشوائي في محاولات منها لتأخير تقدم القوات داخل المطار.