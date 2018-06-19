السعودية ترسل 18 شاحنة إغاثية إلى الحديدة

المصدر: Ⅶ الوديعة - سبأنت

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مستهدفة أهالي الحديدة، تحمل على متنها 361 طناً من المواد الغذائية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح صحافي، أن هذه المساعدات تأتي امتداداً للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيهاته للمركز بالوقوف مع اليمنيين وتخفيف معاناتهم.

ولفت إلى أن القافلة تتكون من 18 شاحنة محمَّلة بـ 228 طناً من السلال الغذائية و133 طناً من التمور، تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن المركز سيطلق غداً قافلة برية أخرى إلى الحديدة، إلى جانب أن المركز يعكف حالياً على تجهيز جسرين جوي وبحري لإيصال المساعدات الغذائية والإيوائية إلى محافظة الحديدة، مؤكداً حرص المركز على إيصال هذه المساعدات الإنسانية ومتابعتها ومراقبتها حتى تصل للمحتاجين بالمحافظة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين، عبر تنسيق تام مع الحكومة الشرعية اليمنية. ودعا الدكتور عبدالله الربيعة، المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية وخصوصاً محافظة الحديدة.