خسائر كبيرة للميليشيا الإيرانية على جبهة مقبنة

المصدر: Ⅶ تعز - وكالات

كبدت قوات الجيش اليمني الميليشيا الإيرانية عدداً من القتلى والجرحى في معارك غربي تعز.

وأكد مصدر عسكري في تصريح لموقع «سبتمبر نت» الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن معارك دارت بين قوات الجيش الوطني اليمني والمليشيا الإيرانية في جبهة مقبنة، عقب هجوم شنته الميليشيا على تحصينات الجيش في تبة عسيلة وتبة النوبة، تكبدت على إثرها الميليشيا عدداً كبيراً من القتلى والجرحى بنيران قوات الجيش الوطني.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم وإجبار الميليشيا على التراجع بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، تصدت قوات الجيش لهجوم مماثل على مواقعها في منطقتي جواعة والحريقة وجبل القرين في مديرية مقبنة، أعقبته معارك ضارية تكبدت خلالها الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها، وذلك حسب ما جاء بموقع الجيش.

وكانت قوات الشرعية قد حررت مناطق واسعة غربي تعز، في إطار العملية العسكرية الواسعة لتأمين الخطوط الخلفية لجبهة الحديدة.