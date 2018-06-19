قائد لواء العمالقة يُطلع هادي على المعارك

المصدر: Ⅶ عدن - وكالات

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء الأول عمالقة العميد رائد الحبهي للوقوف على آخر التطورات الميدانية في جبهة الساحل الغربي. وشدد الرئيس اليمني على مواصلة الانتصارات النوعية حتى تحرير محافظة الحديدة بالكامل من براثن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وثمّن الرئيس هادي موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخوضون مع أشقائهم من الجيش الوطني اليمني معارك دفاعاً عن الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وحماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الانقلابية أمام مرأى ومسمع العالم.

وتعد ألوية العمالقة القوة الضاربة في عمليات تحرير محافظة الحديدة، وواحدة من أبرز تشكيلات المقاومة اليمنية. وتقود هذه الألوية عمليات الاقتحام في مطار الحديدة وكذلك المزارع المحيطة بها التي يتحصن بها عناصر الميليشيا الهاربين من المعارك.