الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً ويشن غارات على غزة

المصدر: وام

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 18 مواطناً فلسطينياً من أنحاء الضفة الغربية.. زاعماً أن المعتقلين مطلوبين لدى مخابراته، وتم تحويلهم من أجل استكمال التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية عدة مدن في الضفة وداهمت العديد من المنازل وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين جنوب وشمال الضفة.

وفي وقت سابق نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.. فيما دوت صافرات الإنذار في محيط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن غارتين استهدفتا موقع "بدر" العسكري التابع للمقاومة وموقع "السفينة" العسكري شمال غربي القطاع.

ودوت صافرات الإنذار - بعد الغارات الإسرائيلية - في المنطقة الصناعية بعسقلان وفي بلدات أخرى تعرف باسم "غلاف غزة" نتيجة لإطلاق المقاومة "صاروخا واحدا على الأقل" وفقا لشهود عيان من القطاع.