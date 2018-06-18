شخبوط بن نهيان يزور قواتنا في الحد الجنوبي للسعودية

زار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، في الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل إلى القوة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتقدير سموهم للدور الذي يقومون به لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

وأثنى على الجهود التي تبذلها قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، في إطار التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، منوهاً بالجهود الإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، معرباً عن تقديره لكل الجهود والتضحيات المبذولة لدعم شعب اليمن الشقيق، ولتنعم شعوبنا الخليجية والعربية بالأمن والأمان.

وأشاد سعادته بالروح المعنوية العالية لجنودنا البواسل، وإصرارهم وعزمهم على مواصلة الدفاع عن الحق والواجب، والذود عن الشقيق ونصرة المظلوم مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، معاهدين الله عز وجل والقيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر بعزيمة وثبات وبمواقف مشرفة في ميادين البذل والعطاء.

وتقدم سعادته بأسمى آيات العرفان والتقدير لقواتنا المسلحة على الأداء المشرف في كل الميادين، مشيداً بالجاهزية العالية والتنظيم المتميز والتدريب المحترف والتفوق العسكري الذي يضرب به المثل. وأشار إلى أن رسالة دولة الإمارات إلى المنطقة والعالم منذ نشأنها في الثاني من ديسمبر عام 1971، برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هي رسالة سلام واستقرار وتنمية، والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية وفقاً للاتفاقيات.

وفي هذه المناسبة العزيزة، تقدم السفير نيابةً عن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة في الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب الإماراتي الذي يساند قواته المسلحة، ويقدّر دورها المشرف لمساندة الأشقاء.