تحرير مواقع عسكرية يمهّد كسر حصار تعز

أعلن الجيش الوطني اليمني، عن تحرير مواقع عسكرية جديدة من قبضة الحوثيين، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في وقت تدور معارك شرسة شرقي العاصمة صنعاء تكبدت فيها الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ونقل موقع الجيش اليمني سبتمبر نت عن مصدر ميداني لم يسمه قوله، إن أفراد اللواء 17 مشاة في الجيش تمكنوا من تحرير مواقع دار قاسم وعسيلة والنوبة وأجزاء كبيرة من قرية الحجر بجبهة العبدلة، في مديرية مقبنة غربي تعز.

وأضاف المصدر، إن المعارك وقعت، السبت، وكبدت مسلحي الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، علاوة على أسر قوات الجيش ثلاثة من عناصر الميليشيا، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وتابع المصدر، إن الفرق الهندسية التابعة للجيش انتزعت أكثر من 15 لغمًا أرضيًا زرعها الحوثيون في المواقع التي تم تحريرها.

في الأثناء قام قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري بزيارة عيدية تفقد من خلالها أحوال المقاتلين في محور العند والخطوط الأمامية لجبهة كرش الشريجة شرقي محافظة تعز. وخلال الزيارة أشاد قائد المنطقة العسكرية الرابعة بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال اللواء الثاني مشاة حزم المرابطون بجبهات الشرف والبطولة بمختلف قطاعات جبهة كرش الشريحة.

ونقل قائد المنطقة العسكرية الرابعة لأبطال الجبهة تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يولي أبطال الجيش الوطني والمقاتلين بكل الجبهات منها جبهة كرش اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة لملاحمهم الأسطورية التي حققوها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأشاد قائد المنطقة العسكرية الرابعة المتتالية بالانتصارات الساحقة التي يسطرها الجيش الوطني ممثلاً بألوية العمالقة وبدعم من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جبهة الساحل الغربي والتي تكللت بالسيطرة على مطار الحديدة وهي وحدات تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة.

وأضاف اللواء فضل حسن إن وجهتنا هنا في جبهة الشريحة كرش، هي لكسر الحصار عن تعز والبدء بتحرير مدينة الراهدة التي نقف اليوم بكل فخر على مشارفها وثمن اللواء فضل حسن في نفس الوقت الدور البارز والتضحيات الكبيرة لأبطال قوات التحالف العربي وعلى رأسهم أبطال القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية ورفاقهم الأشقاء السودانيين للمشاركة الفاعلة بمعارك الساحل الغربي وكل جبهات القتال من أجل نصرة الشعب اليمني وحمايته من المد الإيراني وإعادة الشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

من جهة أخرى أعلن الجيش الوطني، عن اشتعال المعارك العسكرية في جبهة نهم، شرقي صنعاء، وقال موقع «سبتمبر نت»، «إن الجيش الوطني يشن هجوماً واسعاً على ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء».

وأكد موقع الجيش، تحرير الجيش للعديد من المواقع الاستراتيجية، وتكبد الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

تزامنويتزامن هذا الهجوم مع المعارك المشتعلة في محافظة الحديدة وجهود المبعوث الأممي ـ الذي يزور صنعاء ـ في محاولة لإقناع الحوثيين بالاستسلام. وبحسب مصادر ميدانية قتل وأصيب عدد من عناصر الميليشيا في المواجهات العنيفة التي شهدتها جبهات ميدانية عدة شرقي العاصمة صنعاء. وقالت المصادر إن معارك ضارية دارت بين الطرفين في عدة مواقع بمديرية نهم. وبحسب المصادر فإن المعارك اندلعت إثر هجمات للانقلابيين تصدت لها القوات الحكومية.