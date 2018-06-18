الرئيس اليمني يطمئن على سلامة طاقم «العربية»

المصدر: الحديدة - وكالات

اطمأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على سلامة مراسل قناة العربية والعربية الحدث ردفان الدبيس.

وعبرهادي في اتصال هاتفي عن تقديره للجهود الإعلامية الميدانية التي يقوم بها ورفاقه في مختلف الجبهات وخطوط التماس لنقل الوقائع والحقائق التي يسطرها أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي في مواقع الشرف والبطولة لصنع الإنجازات المشرفة وهزيمة مشروع ايران الظلامي في اليمن والمنطقة عبر أدواته المارقة كما اطمئن قائد جبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي على سلامة الدبيس وكان طاقم قناة العربية نجا من موت محقق إثر استهدافهم بقذيفة حوثية أثناء تغطية مباشرة على الهواء لأحداث معركة الحديدة والتي بالقرب من طاقمها الذي كان يقدم على الهواء مباشرةً تغطية لأحداث معركة الحديدة في برنامج «ستوديو الحدث».