الدفاع الجوي السعودي يرصد صاروخاً بالستياً باتجاه جازان

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من مدينة صعدة اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

وأوضح أن الصاروخ الذي تم رصده أُطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وسقط الصاروخ في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة.

وأكد الناطق الرسمي أن هذا العمل العدائي من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يُثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة الحوثي المسلّحة بقدرات نوعية بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.