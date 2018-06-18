وزارة الدفاع اليمنية: الحفاظ على أرواح المدنيين أولوية

أكد مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء الركن يوسف الشراجي أن معركة الحديدة محسومة بعد أن أصبح مطار المدينة وقاعدتها الجوية تحت السيطرة، ويجري حالياً تطهيره من الألغام بعد أن حولته الميليشيا إلى حقل للألغام، مضيفاً: «عملية الحديدة محكمة وتأخذ في حسبانها الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ولن تختلف عن عملية عدن التي كانت خاطفة وسريعة».

وأوضح الشراجي في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أن الحوثيين لن يرضخوا للسلام إلا إذا كانوا في الرمق الأخير، وربما زيارة مبعوث الأمم المتحدة غريفيث دليل على ذلك، إذ جاءت في توقيت حساس، ويبدو أنه استجاب لمناشداتهم.

وأشار إلى أن معركة الحديدة لها أبعاد استراتيجية ومفصلية في تحرير اليمن بكامله، إذ إنها تعتبر الحبل السري للميليشيا الذي تتغذى منه بالذخائر والأسلحة والصواريخ بما فيها بعيدة المدى التي تهرب عبر البحر من إيران، لافتاً إلى أن الصواريخ التي ضبطت على طول الشريط الساحلي جميعها بعيدة المدى وبعضها مخصص لاستهداف السفن البحرية، وهي صناعة إيرانية، مبيناً أن التحقيقات مع الأسرى من مسلحي وقيادات الحوثي أكدت أن الميليشيا لم يسعفها الوقت في نقل الباليستية التي ضبطت إلى صنعاء وصعدة، نتيجة تحركات الجيش الوطني السريعة والخاطفة في عملياته. وأضاف: «لولا التغطية الجوية الناجحة والمركزة من طيران التحالف العربي والخبرات والخطط المدروسة لما تحقق كل هذا الانتصار بأقل الخسائر».