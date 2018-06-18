الإرياني: المجتمع الدولي يدرك التهديد الحوثي للملاحة

المصدر: Ⅶعدن - وكالات

أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني أن الإعلان الفرنسي بالاستعداد للمشاركة الفنية في عملية نزع الألغام عن ميناء الحديدة يؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى قيام الميليشيا الحوثية بزرع الألغام وتفخيخ الميناء، ويؤكد موقف المجتمع الدولي الداعم للحكومة الشرعية في بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني. وأضاف وزير الإعلام في تغريدة على تويتر: عقب إقدام الحوثيين على تفخيخ ميناء الحديدة والاستهداف المستمر للسفن، فإن المجتمع الدولي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى أن استمرار وجود الميليشيا على طول الساحل الغربي يمثل تهديداً جدياً لأمن وسلامة الملاحة الدولية.