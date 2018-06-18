هادي يوجه بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة الكهرباء في عدن

المصدر: عدن - وكالات

عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بحضور رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر لقاء موسع ضم القائم بأعمال محافظة عدن ووكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات لمناقشة الأوضاع بالعاصمة المؤقتة عدن واحتياجاتها الخدمية والتنموية الملحة والمتصلة بحياة المواطن اليومية.

وفي اللقاء وضع هادي الجميع أمام المشهد العام لواقع التطورات في اليمن بجوانبها الميدانية والتنموية والاقتصادية والإنسانية.. مستعرضاً تطورات الأوضاع العسكرية والانتصارات التي يحققها الجيش اليمني وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من الإمارات لتحرير الحديدة وباقي المناطق لاستعادة الدولة وإنهاء مظاهر انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار إلى اهتمام الدولة بكافة المناطق والمحافظات المحررة ليشعر المواطن بحريته وأمنه واستقراره النفسي والمعيشي والتنموي وهذا ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود من قبل القيادات التنفيذية في إطار المحافظة والمديريات للارتقاء بأوضاعها وملامسة احتياجات المواطن، لافتاً إلى توجيه الحكومة بتسخير الإمكانات المتاحة في سبيل تحقيق ذلك باعتبارها مسؤولية وطنية وأخلاقية لا مناص منها لخدمة أبناء الوطن الذي عانى الكثير من تداعيات الحرب وآثارها خلال الفترات الأخيرة.

ووجه هادي في هذا الصدد الحكومة والجهات ذات العلاقة في قطاع الكهرباء وبصورة عاجله بإيجاد حلول جذرية وناجعة لحل مشكلة الكهرباء من خلال مشاريع آنية واستراتيجية لحل مشكلة هذا الملف الشائك ومتابعة مختلف القطاعات الحيوية والمهمة وتعزيز قدراتها.