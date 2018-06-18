«قسد» تطرد «داعش» من معقله في الحسكة

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» السيطرة على بلدة الدشيشة التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش، مؤكدة أن مقاتليها باتوا على مسافة ثلاثة كيلومترات من الحدود مع العراق.

وقُتل أكثر من 30 متشدداً منذ مساء أول من أمس في المعارك مع قوات سوريا الديمقراطية إثر استعادتها السيطرة على البلدة القريبة من الحدود مع العراق، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويحتفظ التنظيم المتطرف بسيطرته على جيوب صغيرة في شرقي سوريا، بعد خسارته خلال الأشهر الأخيرة مساحات واسعة من سيطرته في محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق. وكتبت قوات سوريا الديمقراطية على موقعها الإلكتروني «تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير بلدة الدشيشة من إرهابيي داعش». وأضافت أن مقاتليها «باتوا على مسافة 3 كيلومترات من الحدود السورية العراقية».