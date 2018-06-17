السعودية ترصد صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف؛ "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من مدينة صعدة اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ - الذي تم رصده في تمام الساعة 1:39 ظهر اليوم، تم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وسقط الصاروخ في منطقة نائية، ولم ينتج عن ذلك سوى إصابة مقيم من الجنسية الباكستانية إصابة خفيفة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة الحوثي المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا الى ان إطلاق الصواريخ باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.