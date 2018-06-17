الشرعية تؤكد التزامها بسلامة موظفي «الصليب الأحمر»

أكدت الحكومة اليمنية، التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية، خالد حسين اليماني، إلى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الجمهورية اليمنية، فرانسوا مورايو.

وأكد الوزير اليماني، أن وزارة الخارجية وبقية الأجهزة الحكومية المعنية، على استعداد للتعامل مع أي شكاوى أو عراقيل أو مخاوف تعيق مهام فرق الصليب الأحمر، وستعمل كل ما بوسعها لمعالجتها.

وفي إشارة إلى الحادث الإجرامي الذي أودى بحياة مسؤول برنامج الاحتجاز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 21 أبريل، حنا لحود، أكد اليماني أن الأجهزة المعنية تقوم باستكمال عملية التحقيق في الحادث الإجرامي، وستطلع مكتب الصليب الأحمر على نتائج التحقيق فور استكمالها.

وأشاد وزير الخارجية اليمني بدور الصليب الأحمر في اليمن، والذي سيظل محل تقدير الحكومة اليمنية والشعب اليمني، لدوره الإنساني النبيل في كل أنحاء اليمن، وخاصة الدور المتميز الذي لعبه في مدينة تعز، رغم الصعوبات والمخاطر، مشيراً إلى أن الحادث الجبان الذي استهدف حنا لحود، لن يؤثر في العمل الإنساني النبيل للصليب الأحمر في تعز خصوصاً، وفِي اليمن عموماً.