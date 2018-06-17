قيادة «المؤتمر» تدعو أبناء الحديدة إلى التلاحم مع الجيش الوطني

دعا الناطق باسم قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة عصام هبة الله شريم، كافة أبناء المديريات والمناطق والمؤسسات والأحياء في المحافظة إلى التلاحم مع الجيش الوطني لطرد الميليشيا الحوثية الانقلايية ومشروعها الإيراني الذي دمر بلادنا وأغرقها في بحر من الدماء والدموع والجوع.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «يا أبناء محافظة الحديدة تهانينا لكم بعيد الفطر وعيد النصر على الميليشيا الإيرانية العميلة، وأنتم تستقبلون الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل أطيافها ومشاربها وبدعم ومساندة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودور فاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي قاد مسيرة الرفض للانقلاب والهيمنة الإيرانية على اليمن».

وأضاف: «اليوم يتم تحرير المحافظة واستعادة كرامة أبنائها، ويشع فجر جديد للمساواة والعدالة، وندعو أبناء محافظة الحديدة وكل المحافظات في إقليم تهامة إلى إطلاق ثورة عارمة ضد المشروع الإيراني الطائفي العميل للتخلص من هذا المشروع إلى الأبد لتعود اليمن ومحافظة الحديدة في المقدمة إلى إطارها العربي وهويتها العربية».