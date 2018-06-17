الحوثي يعسكر المناطق المدنية في الحديدة

ذكرت مصادر يمنية وشهود عيان داخل مدينة الحديدة عن قيام الحوثيين بجلب قناصين إلى أسطح المباني العالية بينها فنادق داخل مناطق متفرقة من المدينة بينها عمارة تسمى «المقطرة». وأكدت المصادر لصحيفة «الأمناء نت» على موقعها الإلكتروني أن بعض المساجد التي تسيطر عليها جماعة الحوثي قاموا باستدعاء عناصرهم من خارج الحديدة وإدخالهم في تلك المساجد وتخزين أسلحة ضخمة بداخلها أيضاً.

وقالت المصادر إن الحوثيين يقومون بتهديد المواطنين بالحديدة في حالة قرروا النزوح أو إعطاء أي معلومات للتحالف أو قوات الشرعية.

وتعيش الميليشيات في ارتباك كبير بعد العمليات الأخيرة والسيطرة على أجزاء متفرقة من مطار الحديدة الدولي. وقال محللون عسكريون إن السيطرة على المطار يعني سقوط خط كيلو 16 تلقائياً ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة انتصارات كبيرة.