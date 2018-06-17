محلل يمني لـ« البيان »: تحرير الميناء هدف استراتيجي

أكد المحلل السياسي اليمني فؤاد مسعد أن تحرير ميناء الحديدة يمثل هدفاً استراتيجياً للحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مسعد في تصريح لـ«البيان»: إن تحرير ميناء الحديدة، يعني تحرير واحدة من أهم المحافظات اليمنية فضلاً عما يمثله ميناء الحديدة من أهمية بالنظر لموقعه الإستراتيجي، حيث ظلت ميليشيا الحوثي تستخدمه خلال الفترة الماضية بطرق غير مشروعة تتعلق بتهريب السلاح وتهديد الملاحة البحرية الذي وصل في حالات عدة إلى إلحاق الضرر بحركة الملاحة واستهداف السفن التجارية والإغاثية.

وأضاف المحلل اليمني: إزاء هذا الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي كان لابد من العمل على تحرير مدينة الحديدة والميناء لقطع دابر الخطر الحوثي وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتضررين جراء سيطرة الميليشيا الحوثية على هذه المحافظة.