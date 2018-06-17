قواتنا تساند ألوية العمالقة في اقتحام مطار الحديدة

تمكنت المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف العربي، وبمشاركة وإسناد من قواتنا المسلحة، من السيطرة على الجهتين الجنوبية والغربية من مطار الحديدة الاستراتيجي الذي تتحصن فيه ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وفرّ مسلحو الحوثي من أماكن تحصنهم عند أسوار المطار وتحركوا إلى داخله، تحت ضربات القوات المشتركة التي قطعت كافة طرق الإمداد عن الميليشيا المحاصرة داخل المطار وسط انهيار دفاعات الميليشيا التي عمدت إلى احتجاز أربعة آلاف مدني في قرية منظر جوار المطار كدروع بشرية، فيما أعلن التحالف توفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين.

وأطلقت ألوية العمالقة عمليتين عسكريتين، الأولى داخل حرم المطار والثانية في المزارع والمناطق المحيطة بها بهدف مباغتة الميليشيا وتشتيت قواها.

سياسياً، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تقدير الإمارات والتحالف للجهد الدؤوب الذي يبذله المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بهدف إقناع الحوثيين بإلقاء أسلحتهم والدخول في مناقشات سياسية ذات جدوى، وإنجاز تسليم آمن للحديدة إلى الحكومة الشرعية.

وكتب معاليه في تغريدات على تويتر أن أهالي الحديدة يريدون على وجه السرعة أن يتحرروا، مشدداً على أن التحالف سيواصل استعداداته العسكرية والإنسانية لتحقيق هذه المهمة الملحّة.