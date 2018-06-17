علاوي يدعو إلى اجتماع وطني لتشكيل الحكومة العراقية

دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي إلى عقد لقاء وطني موسع للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال علاوي، في بيان «نؤكد ضرورة عقد لقاء وطني موسع للقوى الفائزة بعد دعوة وجهها رئيس مجلس الوزراء وبحضور الإخوة الكرد، ونثمن عالياً مبادرة وجهود سماحة مقتدى الصدر في هذا الإطار وحرصه على تحقيق الإجماع الوطني».

وأضاف: «مع مرور الوقت وللحاجة الماسة لحسم ملف النتائج تمهيداً لبدء المرحلة التي تليها التي تتمثل بمشاورات الاتفاق على الشكل العام للبرنامج الحكومي من خلال الحوار الوطني المقبل وركائزه، يدعو ائتلاف الوطنية الجهات المعنية للإسراع في حسم التحقيقات التي تتعلق بعمليات التزوير والتلاعب التي شهدتها الانتخابات لغرض تصحيح المسار الانتخابي».