اختتام مشروع «إفطار صائم» في أبين

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس مشروع «إفطار صائم» بتوزيع 880 وجبة في منطقة القرنعة والوادي في محافظة أبين والذي نفذته طيلة الشهر الفضيل بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وبلغت إجمالي الوجبات التي تم توزيعها 12760 وجبة.

وأعرب الشيخ خالد إبراهيم منسق عام الإغاثة في أبين عن جزيل الشكر والعرفان لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد على مكرمتها التي وصلت للآلاف من اليمنيين في المحافظة وثمن جهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي ذراع الإمارات للأعمال الإنسانية على كل ما يقدمونه من أعمال خيرية وإنسانية تجاه محافظة أبين وأهلها.

وعبر المستفيدون من أبناء منطقة القرنعة والوادي عن شكرهم وتقديرهم للإمارات ولسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد على هذه اللفتة الكريمة التي تلامس معاناتهم وتبعث في نفوسهم الأمل، مؤكدين أن أواصر المحبة والعلاقة بين الشعبين الإماراتي واليمني ليست وليدة اللحظة بل منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.