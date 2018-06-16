هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسلّم كسوة العيد لأطفال في عدن

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كسوة وهدية العيد على المئات من أطفال عدن الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين والصم والبكم والمحتاجين وأطفال الأسر المتعففة، وذلك خلال يوم مفتوح نظمته في حديقة البريقة بعدن وبدأت الهيئة مشروع توزيع زكاة الفطر في حضرموت وشبوة.وكانت فعاليات اليوم المفتوح بدأت بإفطار جماعي نظمته الهيئة لـ 300 طفل بحضور أولياء أمورهم وأهاليهم، وذلك ضمن برنامج «إفطار صائم» الذي نفذته خلال أيام شهر رمضان المبارك.

إشادة وثناء

وثمن محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن دعم الهيئة المتواصل والدائم لعدن، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة للشريحة الأهم في المجتمع وهم الأطفال خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين. ووصف رسم الابتسامة على محيا هؤلاء الأطفال بالعمل العظيم الذي ليس بجديد على الأشقاء في دولة الإمارات وذراعها للعمل الإنساني هيئة الهلال الأحمر، معبراً عن شكره للقيادة الرشيدة للدولة، متمنياً للإمارات حكومة وشعباً دوام التقدم والرقي والازدهار. وعبر أولياء أمور الأطفال عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي، واصفين هذا الدعم باللفتة الكريمة التي تدل دائماً وأبداً على أن في الإمارات اليوم خير خلف لخير سلف. وتخلل الفعالية فعاليات احتفالية للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم ورفعوا أعلام دولة الإمارات وصوراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

توزيع الزكاة

وفي سياق متصل، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس مشروع توزيع زكاة الفطر على الأسر غير القادرة بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت والذي يستهدف 2000 أسرة وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثرا طيبا في النفوس وأدخلت البهجة إلى القلوب في ظل الظرف الإستثنائي الذي يعيشه اليمن.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أحمد النيادي إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على إيصال زكاة الفطر للأسر غير القادرة بحضرموت نظرا لما تعانيه من ظروف صعوبة، مؤكدا وقوف دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته سيرا على نهج العطاء و الخير.

مشروع خيري

وفي شبوة أطلقت الهيئة أمس مشروعها الخيري توزيع كسوة العيد وزكاة الفطر في المحافظة والذي من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 1167 أسرة. ويستهدف المشروع أسر الشهداء و الجرحى المقعدين ومرضى وحدة الأورام السرطانية ومرضى مراكز غسيل الكلى بالمحافظة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و ضمن الجهود الخيرة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر في مناطق شبوة إسهاما منها في مساعدة هذه الشريحة المهمة والتخفيف عنها.

إدخال البسمة

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر بشبوة محمد الشامسي أن فكرة المشروع تقوم بشكل أساسي على توفير ملابس العيد وزكاة الفطر لتخفيف العبء الاقتصادي عن الفئات المستهدفة و إدخال البسمة ولفرحة إلى قلوبها وقلوب أبنائها لافتا إلى أن تنفيذ المشروع يأتي امتدادا لمسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- والتي تواكب الهيئة من خلالها تطورات الأحداث في اليمن بمزيد من المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة الأشقاء اليمنيين.

وشدد الشامسي على تواصل الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه الإمارات في شبوة عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر.

إشادة مسؤولين

من جهتهم، أشاد المسؤولون في شبوة بالدور المهم الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالمحافظة سواء في شهر رمضان المبارك أو خلال فترات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية أو حتى طيلة أيام السنة كما أعرب المستفيدون عن امتنانهم وشكرهم للهيئة على وقوفها الدائم إلى جوارهم.

مأدبة إفطار

أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس مأدبة إفطار جماعي لسكان حي المعلا في عدن تم خلالها توزيع 500 وجبة على سكان الحي. وأعرب الأهالي عن شكرهم لدور الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر في الحد من آثار الحرب عبر تقديم المزيد من المساعدات للفقراء والمحتاجين وتوزيع السلال الغذائية وإقامة موائد الإفطار الجماعي. كما أعربوا عن امتنانهم لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن وتستهدف إسعاد أبناء وأسر اليمن في مختلف أنحائه.