اختتام دوري الشهيد محمد أختر لكرة الطائرة في عدن

اختتمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دوري الشهيد محمد أختر لكرة الطائرة الذي أقيم على ملعب مدرسة الغرباني في عدن وتنافس خلاله سبعة فرق من مديرية صيرة وأسفر عن تتويج فريق شباب كريتر القطيعي.

منبع الخير

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للدوري رامي عبدالحميد عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تقوم برعاية مختلف الأنشطة الرياضية في مديرية صيرة، مؤكداً الحرص على أن تكون مديرية صيرة منبعاً للخير والعطاء ونشر ثقافة التآخي والتعارف بين الفرق المشاركة من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تنمية المواهب.

تهنئة وتكريم

من جانبه، ثمن مدرب نادي التلال الرياضي منور رمضان دعم دولة الإمارات لمختلف الأنشطة الرياضية في عدن وغيرها من المحافظات، مهنئاً فريق شباب كريتر القطيعي على الفوز بكأس الدوري، ومشيداً بأدائهم في كل المباريات التي لعبوها.

وفي ختام المباراة النهائية كرمت لجنة الدوري المكونة من اتحاد كرة الطائرة وإدارة نادي التلال الرياضي الفريق الفائز بالدوري، حيث تسلم كابتن الفريق هاني بدر مسعود كأس البطولة، فيما فاز فريق سلفادور الخساف بالمركز الثاني وفريق حارة حسين بالمركز الثالث مع مبلغ مالي لكل فريق ووزعت الميداليات على اللاعبين وتم تكريم أفضل لاعب بالبطولة.