السيسي يكرّم أسر الشهداء

كرّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عدداً من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك. واستقبل السيسي في مركز المنارة للمؤتمرات في العاصمة القاهرة أسر الشهداء.

وقال السيسي في كلمة ترحيبية بأسر الشهداء أثناء الاحتفال، إنّ الشهداء قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش كل الشعب المصري. وصافح الرئيس المصري أبناء الشهداء، والتقط معهم الصور التذكارية. وأدى السيسي صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء بمسجد المشير في التجمع الخامس.

وحضر صلاة العيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر أحمد الطيب،ووزير الدفاع الفريق محمد زكي ورئيس البرلمان د. علي عبد العال، وعدد من الشخصيات العامة. وألقى خطبة صلاة عيد الفطر أسامة الأزهري موجهاً رسالة لأبناء أبطال الشهداء، جاء فيها: «لقد شيد أباؤكم بطولات نفخر بها جميعاً»، متمنياً أن يجعل الله أيام المصريين فرحاً وسروراً وأمناً وأماناً وعلماً وحضارة.

إلى ذلك، أفرجت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن 2787 سجينا بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويأتي الإفراج تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو. في السياق، أفرج قطاع السجون بالوزارة كذلك عن 690 غارمًا وغارمة في إطار حملة السجون بلا غارمين أو غارمات.