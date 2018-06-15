إعلان التشكيل الحكومي في مصر ووزيران جديدان للدفاع والداخلية

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، اليمين الدستورية، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وشهدت 12 وجهًا جديدًا عن الحكومة السابقة، من بينهم الدفاع والداخلية، في خطوة شكلت مفاجأة كبيرة بالنسبة للكثير من المراقبين والمتابعين.

وتولى الفريق أول محمد زكي، قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما شهد التشكيل الجديد لحكومة مصطفى مدبولي خروج اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وتولي اللواء محمد توفيق المنصب. ولأول مرة، يتولى رئيس الحكومة منصبين في الوقت نفسه، إذ احتفظ مصطفى مدبولي لنفسه بمنصب وزير الإسكان إلى جانب رئاسة الحكومة.

وشغل وزير الدفاع الجديد منصب قائد وحدات المظلات بالجيش المصري، ولعب دورًا بارزًا في ثورة 30 يونيو 2013، التي أنهت حكم الإخوان.

وشهد التشكيل الحكومي انضمام وزراء جدد، وهم: عمرو سميح وزيراً للاتصالات خلفاً للمهندس ياسر القاضي، د. محمد معيط لوزارة المالية خلفاً لـ د. عمرو الجارحي. الفريق يونس المصري وزيراً للطيران خلفاً لشريف فتحي. أشرف صبحي وزيراً للرياضة خلفاً للمهندس خالد عبد العزيز. عمرو نصار وزيراً للصناعة والتجارة خلفاً للمهندس طارق قابيل.

وتضمنت الحكومة ثماني وزيرات، هن: غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، وهالة زايد وزيرة الصحة، وياسمين صلاح وزيرة البيئة.