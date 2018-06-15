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«هيئة الهلال الأحمر» تنظّم أمسية للتوعية بمرض السرطان في عدن

المصدر:
  • عدن - وام
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خلال الأمسية التي نضمها الهلال للتوعية بمرض السرطان في عدن / وام

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نظّم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن مساء أول من أمس أمسية صحية توعوية للتوعية بمخاطر ومكافحة مرض السرطان بمشاركة 35 امرأة ناجية من المرض.

كما شارك في الأمسية مدير عام مديرية صيرة ومدير عام مؤسسة مكافحة السرطان وعدد من النساء من منظمات المجتمع المدني.

فتيات يؤدين فقرة فنية خلال الأمسية | وام

 

وهنأت الدكتورة إشراق السباعي وكيل وزارة الصحة اليمنية - في كلمتها خلال الأمسية - النساء الناجيات من مرض السرطان، موجهة الشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي على دعم مثل هذه الفعاليات الصحية التوعوية.

وأقيم خلال الأمسية مأدبة إفطار جماعي، فيما تم توزيع الهدايا على النساء الحاضرات.

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