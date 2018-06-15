«الهلال الأحمر» تسيّر قافلة مساعدات عاجلة إلى الحديدة

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة تضمنت سلالاً غذائية وسلعاً تموينية أساسية.. وذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في إغاثة الأسر المحتاجة والتخفيف من وطأة معاناة الشعب اليمني الشقيق ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

ويأتي توزيع فرق الهيئة السلال الغذائية على أهالي منطقة الجبلية الواقعة على الخط الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي وفي إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني الشقيق وجهودها المبذولة لدعم الأشقاء في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال حارب العواني نائب ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن إن توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية الإغاثية على سكان المناطق المحررة في الساحل الغربي لليمن وأهالي الجبلية بمحافظة الحديدة يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني الشقيق والوقوف إلى جانبهم لتجاوز ظروفهم الصعبة ورفع المعاناة عنهم.

وأضاف أن الهيئة تنفذ حملات إغاثية تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشروعات التنموية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في كافة المناطق المحررة بالحديدة لتنعم بمستوى معيشي مناسب أسوة بالمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

من جهتهم .. عبر أهالي منطقة الجبلية عن شكرهم الجزيل لمساهمة دولة الإمارات العاجلة في تخفيف معاناتهم التي تسببت فيها الميليشيات الإرهابية متوجهين بالشكر والتقدير إلى الهلال الأحمر الذراع الإنساني لدولة الإمارات على تقديم الدعم غير المحدود للأسر اليمنية والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم..