تونس تنفي أكاذيب إعلام قطر عن «انقلاب» في البلاد

نفت سلطات تونس مزاعم روجتها على نطاق واسع وسائل الإعلام القطرية بشأن تخطيط وزير الداخلية المقال لطفي براهم لمحاولة انقلابية بالتعاون مع جهات خارجية. وأكد النائب البرلماني عماد أولاد جبريل أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد نفى خلال اجتماعه بوزراء ونواب نداء تونس ما يروج عن مخطط انقلابي من قبل وزير الداخلية السابق لطفي براهم.

وأوضح أن الشاهد اعتبر أن هذه المزاعم تدخل في إطار الشائعات المروجة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه نوّه في الوقت ذاته بوطنية وزير الداخلية السابق وكفاءته، على حد تعبيره. وقال براهم لصحيفة الصريح المحلية إنه «لن يسقط في فخ الشائعات والرد عليها لكنه موجود في تونس ولم يغادرها وقد قدم خدمة لوطنه وأدى واجبه، وهو حالياً بعيد عن الأضواء لكنه سيتقدم بعديد القضايا ضد كل من روج شائعة الانقلاب وسيكشف من يقف وراءها لأننا دولة القانون».

دعوى قضائية

وبحسب إذاعة «جوهرة أف أم» المحلية، فقد كلف براهم محاميه برفع دعوى قضائية ضد 3 أطراف، على علاقة باتهامه بالتخطيط لمحاولة انقلاب في تونس.

وأضافت أن براهم قرّر مقاضاة الصحافي الفرنسي نيكولا بو صاحب المقال، وموقع «موند أفريك» الفرنسي الذي نشر الخبر وكذلك مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس. وأشارت إلى أن براهم طلب رسمياً من وكيل الجمهورية (النائب العام)، فتح تحقيق قضائي ضد كل المعلومات الواردة في المقال، وضد كل من يكشف عنه البحث.

وكانت مزاعم الانقلاب المذكور ظهرت أولاً في مقال نشره الصحافي نيكولا بو في موقعه الذي يطلق عليه «موند أفريك» لكنه غير مرتبط بصحيفة «لوموند» الفرنسية المرموقة رغم تشابه الأسماء. وتولت أذرع قطر الإعلامية وفي مقدمتها قناة الجزيرة القطرية الترويج للخبر على نطاق واسع في إطار حملة مرصودة من قبل المتابعين تستهدف الدول المقاطعة للدوحة.

وكان القيادي البرز في حزب «نداء تونس» الحاكم سخر من المحاولة الانقلابية المزعومة. وقال بسيس على صفحته بفيسبوك إن النظام الجمهوري في تونس محصن بإجماع سياسي واسع وليس بحماية النهضة أو غيرها.